Visite guidée du musée de la vigne, Musée de la vigne Domérat, Domérat
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la vigne Domérat · Domérat
Informations pratiques
Visite guidée du musée de la vigne Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la vigne Domérat Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
La vigne est ancrée dans l’histoire locale de Domérat et ses quartiers. Quelques jours dans l’année, l’association Traditions du vignoble domératois vous propose des visites du musée de la vigne, afin de découvrir les foudres, le grand pressoir et tout le travail autour des vignes à Domérat.
Musée de la vigne Domérat La Pérelle 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]
La vigne est ancrée dans l’histoire locale de Domérat et ses quartiers. Quelques jours dans l’année, l’association Traditions du vignoble domératois vous propose des visites du musée de la vigne, de…
©Service communication – Ville de Domérat – Août 2026
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