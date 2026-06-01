Visite guidée du musée de le Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques, Musée de la Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques, Pau
Visite guidée du musée de le Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques, Musée de la Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques, Pau samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée du musée de le Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques 19 et 20 septembre Musée de la Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques Pyrénées-Atlantiques
Libre participation à la visite. Jauge de l’établissement : 60 visiteurs max en même temps.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Salle de conférence : exposition « Les PTT dans la Résistance ».
Salle des Passeurs : histoire des évadés de France.
Salle de la Déportation : les camps, le travail forcé et le calvaire des déportés.
Salle de la Résistance : le Corps franc Pommiès, les armes, le STO, la Milice et la Libération.
Musée de la Résistance et de la Déportation des Pyrénées Atlantiques 4 rue Despourrins, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 559 728 384 https://www.facebook.com/profile.php?id=100076255680822 Depuis 1996 le musée expose des objets et documents relatifs à la seconde guerre mondiale dans ses 4 salles de 250m². Les bénévoles guident les visiteurs en 3 langues, env. 1h20mn. Centre ville de Pau, tous transports, parkings. Accès PMR.
Salle de conférence : exposition « Les PTT dans la Résistance ».
©museeresistancepau
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