Visite guidée du musée Forges et Marines Guérigny, Musée Forges et Marines, Guérigny

Informations pratiques

Visite guidée du musée Forges et Marines Guérigny 19 et 20 septembre Musée Forges et Marines Nièvre

limite à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du Musée Forges et Marines dans le bâtiment à redents (ISMH) et de l’exposition « 400 ans de la Marine dans le Nivernais » avec l’ancienne fonderie de canons de Nevers, les Forges de La Chaussade, les bois de Marine et les marins nivernais célèbres: objets, maquettes, photographies, livres anciens, mannequins avec costumes et uniformes.

Musée Forges et Marines Avenue Arnault de Lange, 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 37 01 08 http://museeforgesetmarines.fr Ce musée est installé dans un bâtiment des anciennes Forges royales du château de la Chaussade à Guérigny (XVIIIe siècle). Accès par véhicules individuels | Parking devant le musée libre et gratuit.

Visite du Musée Forges et Marines dans le bâtiment à redents (ISMH) et de l’exposition « 400 ans de la Marine dans le Nivernais » avec l’ancienne fonderie de canons de Nevers, les Forges de La les bois…

©Les Amis du Vieux Guérigny