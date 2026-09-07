Visite guidée du musée Forges et Marines Guérigny, Musée Forges et Marines, Guérigny
samedi 19 septembre 2026 · Musée Forges et Marines · Guérigny
Informations pratiques
Visite guidée du musée Forges et Marines Guérigny 19 et 20 septembre Musée Forges et Marines Nièvre
limite à 60 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite du Musée Forges et Marines dans le bâtiment à redents (ISMH) et de l’exposition « 400 ans de la Marine dans le Nivernais » avec l’ancienne fonderie de canons de Nevers, les Forges de La Chaussade, les bois de Marine et les marins nivernais célèbres: objets, maquettes, photographies, livres anciens, mannequins avec costumes et uniformes.
Musée Forges et Marines Avenue Arnault de Lange, 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 37 01 08 http://museeforgesetmarines.fr Ce musée est installé dans un bâtiment des anciennes Forges royales du château de la Chaussade à Guérigny (XVIIIe siècle). Accès par véhicules individuels | Parking devant le musée libre et gratuit.
Visite du Musée Forges et Marines dans le bâtiment à redents (ISMH) et de l’exposition « 400 ans de la Marine dans le Nivernais » avec l’ancienne fonderie de canons de Nevers, les Forges de La les bois…
©Les Amis du Vieux Guérigny
À voir aussi à Guérigny (Nièvre)
- FESTIVAL DU RECYCLAGE ARTISTIQUE FORGES ROYALES DE GUERIGNY 2026 Guérigny 19 septembre 2026
- Festival du recyclage artistique- journée de la planète, Salle Lafayette, Guérigny 19 septembre 2026
- Expo et concours de figurines historiques, Espace François Mitterrand, Guérigny 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Pierre, à Guérigny, 58130 Guérigny, Guérigny 19 septembre 2026
- Conférence sur l’amiral Jacquinot par Eric Ségonne, Théâtre des Forges Royales, Guérigny 20 septembre 2026