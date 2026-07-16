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AGENDA · Guérigny

Conférence sur l’amiral Jacquinot par Eric Ségonne, Théâtre des Forges Royales, Guérigny

dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre des Forges Royales · Guérigny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre des Forges Royales
Adresse
Cite les Cables 58130 Guérigny, France
Ville
58130 Guérigny
Département
Nièvre

Conférence sur l’amiral Jacquinot par Eric Ségonne Dimanche 20 septembre, 16h30 Théâtre des Forges Royales Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’amiral Charles-Hector Jacquinot (1796-1879) est un officier de marine français et parrain de la Préparation Militaire Marine de Nevers. Il est connu pour avoir été le second de Jules Dumont d’Urville lors de son expédition en Antarctique. Il est né rue des Merciers, une rue de Nevers porte son nom.

Théâtre des Forges Royales Cite les Cables 58130 Guérigny, France Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0674314199 http://www.theatredesforgesroyales.com Le Théâtre des Forges Royales de Guérigny se trouve au cœur du bâtiment à clocheton du site historique des Forges Royales. À moins de quinze minutes de Nevers, de la Charité Sur Loire, de Varennes-Vauzelles et de Premery, venez découvrir un lieu unique !
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