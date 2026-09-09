Visite libre de l’église Saint-Pierre, à Guérigny, 58130 Guérigny, Guérigny

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Pierre, à Guérigny Samedi 19 septembre, 14h00 58130 Guérigny Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À la Découverte de l’église St-Pierre et ses trésors

L’église Saint-Pierre n’est pas seulement un édifice religieux : elle constitue un témoignage de la naissance de la Guérigny industrielle.

Construite en 1767 dans le contexte du développement des Forges royales de La Chaussade, elle associe architecture religieuse, pouvoir royal et histoire industrielle.

Sa façade, avec les armes des Forges, résume particulièrement bien cette relation entre la foi, la monarchie et l’industrie de la marine.

58130 Guérigny 2, place de la Liberté 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

A la Découverte de l’église St-Pierre et ses trésors

©isabellechampionnat