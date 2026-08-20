Expo et concours de figurines historiques, Espace François Mitterrand, Guérigny

Informations pratiques

Expo et concours de figurines historiques 19 et 20 septembre Espace François Mitterrand Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des figurines historiques pour les journées du patrimoine. C’est un témoignage patrimonial inédit qui sera donné à voir dans la salle François-Mitterrand. En effet, l’association Aline, présidée par Patrick Martin, présentera une exposition et un concours international de figurines historiques au format 1/6e.

Espace François Mitterrand Allée La Fayette, 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 90 78 50 https://www.ville-guerigny.fr/vivre-a-guerigny/ma-ville/location-de-salles/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61558833763798 Parking attenant | Accessible aux PMR.

Des figurines historiques pour les journées du patrimoine. C’est un témoignage patrimonial inédit qui sera donné à voir dans la salle François-Mitterrand. En effet, l’association Aline, présidée par…

©Journal du centre