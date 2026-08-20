Expo et concours de figurines historiques, Espace François Mitterrand, Guérigny
samedi 19 septembre 2026 · Espace François Mitterrand · Guérigny
Informations pratiques
Expo et concours de figurines historiques 19 et 20 septembre Espace François Mitterrand Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Des figurines historiques pour les journées du patrimoine. C’est un témoignage patrimonial inédit qui sera donné à voir dans la salle François-Mitterrand. En effet, l’association Aline, présidée par Patrick Martin, présentera une exposition et un concours international de figurines historiques au format 1/6e.
Espace François Mitterrand Allée La Fayette, 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 90 78 50 https://www.ville-guerigny.fr/vivre-a-guerigny/ma-ville/location-de-salles/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61558833763798 Parking attenant | Accessible aux PMR.
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©Journal du centre
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