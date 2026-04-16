Crozant

Visite guidée du musée Hôtel Lépinat

Hôtel Lépinat Crozant Creuse

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 11:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07

Accompagné par notre médiateur Florian, venez visiter le musée de la Vallée des Peintres, l’Hôtel Lépinat. Ancienne auberge des artistes, l’Hôtel Lépinat est aujourd’hui transformé en centre d’interprétation du patrimoine. Venez vivre une expérience immersive, interactive et multisensorielle. Pour découvrir l’histoire de la Vallée des Peintres et admirer des œuvres 100% d’époque, vous êtes au bon endroit !

Durée 1h30

Tout public

Lieu de RDV accueil du musée Hôtel Lépinat (règlement sur place)

Réservation obligatoire max 24H à l’avance au 05 55 89 24 61 ou sur info@paysdunois-tourisme.fr .

Hôtel Lépinat Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61 info@paysdunois-tourisme.fr

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English : Visite guidée du musée Hôtel Lépinat

L’événement Visite guidée du musée Hôtel Lépinat Crozant a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays Dunois