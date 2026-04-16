Visite guidée du musée Hôtel Lépinat Crozant
Visite guidée du musée Hôtel Lépinat Crozant jeudi 16 avril 2026.
Crozant
Visite guidée du musée Hôtel Lépinat
Hôtel Lépinat Crozant Creuse
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-16 11:30:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07
Accompagné par notre médiateur Florian, venez visiter le musée de la Vallée des Peintres, l’Hôtel Lépinat. Ancienne auberge des artistes, l’Hôtel Lépinat est aujourd’hui transformé en centre d’interprétation du patrimoine. Venez vivre une expérience immersive, interactive et multisensorielle. Pour découvrir l’histoire de la Vallée des Peintres et admirer des œuvres 100% d’époque, vous êtes au bon endroit !
Durée 1h30
Tout public
Lieu de RDV accueil du musée Hôtel Lépinat (règlement sur place)
Réservation obligatoire max 24H à l’avance au 05 55 89 24 61 ou sur info@paysdunois-tourisme.fr .
Hôtel Lépinat Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61 info@paysdunois-tourisme.fr
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English : Visite guidée du musée Hôtel Lépinat
L’événement Visite guidée du musée Hôtel Lépinat Crozant a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays Dunois
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