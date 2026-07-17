Visite guidée du musée, Musée des Ivoires, Yvetot

Informations pratiques

Visite guidée du musée 19 et 20 septembre Musée des Ivoires Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

VISITE COMMENTÉE

Rendez vous à 15h à l’entrée du musée des ivoires de la ville d’Yvetot pour une visite commentée du directeur du musée. L’occasion de découvrir les trois expositions présentées (la collection permanente, et deux expositions temporaires, l’une autour des coiffes normandes et l’autres du peintre Charles Angrand).

Musée des Ivoires 8 Place du Maréchal Joffre, 76190 Yvetot, France Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie 0235950840 https://www.yvetot.fr/le-musee-des-ivoires La deuxième plus importante collection d’ivoires de Seine-Maritime : plus de 200 pièces en ivoire de provenances géographiques et d’époques diverses allant du XVIe au XXe siècle. De grands personnages historiques (Henri II, Marie de Médicis, Napoléon 1er…), des statuettes reliquaires, des objets de la vie quotidienne (bijoux, boîtes, râpes à tabac…) y sont, entre autres, présentés. Série de personnages chinois et japonais ainsi qu’une collection représentant des pêcheurs polletais (du quartier du Pollet à Dieppe). Terres cuites, dont certaines sont signées du sculpteur Graillon, représentant des personnages pittoresques comme des pêcheurs ou des mendiants, mais aussi des scènes historiques (la Cène, Voltaire). La série de faïences présente de nombreux plats et assiettes provenant de Rouen, Lille, Nevers, Moulins ou en encore Saxe. Leur récente restauration permet désormais leur exposition permanente au public. RN15 Le Havre-Rouen A29 sortie n°8 et 9

VISITE COMMENTÉE

© Salim Santa Lucia