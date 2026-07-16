Visite guidée du Palais de Justice, Ancien hôtel particulier Catteau, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Ancien hôtel particulier Catteau · Roubaix
Informations pratiques
Visite guidée du Palais de Justice Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30 Ancien hôtel particulier Catteau Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Construit à la fin du 19e siècle par l’architecte Edouard Dupire-Rozan, cet hôtel particulier fut commandé par Pierre Catteau, riche industriel et politicien. À son décès, la Ville acquiert sa demeure pour y installer le Palais de Justice de Roubaix. Son jardin arboré, aujourd’hui square Catteau, est ouvert aux Roubaisiens depuis 1891.
Réservation auprès de l’Office de tourisme métropolitain et présentation d’une pièce d’identité obligatoire.
Ancien hôtel particulier Catteau 45 rue de Grand Chemin, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France
Construit à la fin du 19e siècle par l’architecte Edouard Dupire-Rozan, cet hôtel particulier fut commandé par Pierre Catteau, riche industriel et politicien. À son décès, la Ville acquiert sa pour y…
©Ville de Roubaix
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Vacances pour tous : Chasse au trésor Mahéddine Roobay, TISSEL, Roubaix 17 juillet 2026
- Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux Roubaix 18 juillet 2026
- Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux, Musée La Manufacture, Roubaix 18 juillet 2026
- Animation jeunes publics Nature morte Roubaix 19 juillet 2026
- Visite olfactive des collections Roubaix 19 juillet 2026