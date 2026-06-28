Visite guidée du palais de justice d’Angers, Palais de justice, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Palais de justice · Angers
Informations pratiques
Visite guidée du palais de justice d’Angers Samedi 19 septembre, 10h00 Palais de justice Maine-et-Loire
Visite gratuite limitée à 25 personnes par créneau horaire (toutes les heures de 10h à 16h et 16h30)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Visite commentée du palais de justice d’Angers réalisée par des agents travaillant au quotidien sur le site (magistrat, fonctionnaire, contractuel) au cours de laquelle vous pourrez :
- développer vos connaissances sur l’histoire du palais
- découvrir des lieux non accessibles au public habituellement, comme le bureau du premier président, la bibliothèque de la cour d’appel ou les salons de la première présidence
- échanger avec des professionnels sur les métiers de la justice et son fonctionnement
Durée de la visite : 1h/1h15
Palais de justice rue Waldeck Rousseau 49000 ANGERS Angers 49020 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241205100 https://www.cours-appel.justice.fr/angers [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}] Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1883. Il est occupé aujourd’hui par deux juridictions : le tribunal judiciaire et la cour d’appel d’Angers
Visite commentée du palais de justice d’Angers réalisée par des agents travaillant au quotidien sur le site (magistrat, fonctionnaire, contractuel) au cours de laquelle vous pourrez :
©CA Angers
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