Visite guidée du palais de justice historique de Pau, Palais de justice historique de Pau, Pau

Visite guidée du palais de justice historique de Pau 19 et 20 septembre Palais de justice historique de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. 30 personnes par groupe, toutes les 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visite commentée du palais de justice historique de Pau, assurée par des magistrats et des fonctionnaires, toutes les 45 minutes.

Cette découverte permet d’appréhender l’histoire du bâtiment, ses caractéristiques architecturales ainsi que le fonctionnement de l’institution judiciaire. La visite est complétée par une exposition de robes de justice.

Palais de justice historique de Pau Place de la libération, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 47 05 35 00 https://www.cours-appel.justice.fr/pau [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourismepau.com/preparez-votre-sejour/loffice-de-tourisme/ »}] À l’emplacement de l’ancien couvent des Cordeliers, le palais de justice historique de Pau est construit entre 1847 et 1856, dans un style néoclassique, sous la direction de Vincent Latapie, architecte de la ville.

Son architecture s’inspire de celle du palais de justice d’Angoulême, édifié entre 1825 et 1828 par l’architecte Paul Abadie père. Suivant les préconisations du Conseil des bâtiments civils, Vincent Latapie privilégie l’emploi traditionnel des ordres, l’articulation de volumes géométriques simples et un décor mesuré.

Cette « éloquence simple, presque romaine » confère à l’édifice une grande lisibilité et met en scène, avec sobriété, la fonction de la justice. Transports à proximité / présence de parkings / aménagements PMR

Visite commentée du palais de justice historique de Pau, assurée par des magistrats et des fonctionnaires, toutes les 45 minutes.

©Renaud CHIRON, chef de cabinet auprès du procureur général – CA Pau