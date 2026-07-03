Informations pratiques

Acquigny

Visite guidée du parc du Château d’Amfreville Journées européennes du patrimoine

Château d’Amfreville, 15 Sente de la Vente aux Hommes Acquigny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découverte du château. .

Château d’Amfreville, 15 Sente de la Vente aux Hommes Acquigny 27400 Eure Normandie

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English : Visite guidée du parc du Château d’Amfreville Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite guidée du parc du Château d’Amfreville Journées européennes du patrimoine Acquigny a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Seine Eure