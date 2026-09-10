Visite guidée du Parc et de ses collections, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck

Informations pratiques

Visite guidée du Parc et de ses collections 19 et 20 septembre Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Samedi 19 septembre

11h : la villa et la tombe de la princesse de Reinheim

14h : les thermes et la ville romaine

16h : le quartier artisanal Est (ouverture exceptionnelle au public)

Dimanche 20 septembre

11h : les secrets de la basilique

11h30 : la villa et la tombe de la princesse de Reinheim

14h : la galerie d’exposition temporaire

14h30 : le quartier artisanal Est (ouverture exceptionnelle au public)

15h : les thermes et la ville romaine

16h30 : les secrets de la basilique.

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 Rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck, France Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33387350220 https://moselle-culture.fr Aménagé dans la vallée de la Blies, le Parc Archéologique Européen de Bliesbruck – Reinheim, à cheval sur la frontière franco-allemande fait découvrir la civilisation gallo-romaine, du Ve siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C.

Bliesbruck a vu renaître les vestiges d’une petite ville gallo-romaine avec ses thermes publics présentés dans un pavillon muséal, ses quartiers artisanaux et commerciaux ainsi que sa zone expérimentale : boulangerie, poterie, potager. Reinheim offre aux yeux du public une vaste villa gallo-romaine et une reconstitution muséographique de la tombe de la Princesse de Reinheim. Parkings, bus, piste cyclable.

Samedi 19 septembre

© Laurent Beckrich pour le Dept. 57