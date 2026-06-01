Visite guidée du Pavillon des Jouets, Le Pavillon des jouets, Vernon

Visite guidée du Pavillon des Jouets 19 et 20 septembre Le Pavillon des jouets Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de la thématique 2026 « Patrimoine en danger », le Pavillon des Jouets rappelle son histoire singulière. Ancienne usine de torréfaction construite en 1920 par les frères DEGLOS et miraculeusement épargnée lors des bombardements de 1944, le bâtiment témoigne de la fragilité du patrimoine industriel.

Sa transformation en centre d’Art Contemporain illustre une autre forme de sauvegarde : préserver en réinventant, protéger en donnant une nouvelle vie.

https://www.pavillon-des-arts.com/

Le Pavillon des jouets 134 route de Giverny, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie https://www.pavillon-des-arts.com/ [{« link »: « https://www.pavillon-des-arts.com/ »}] Le Pavillon des Jouets, porté par l’association française Le Pavillon International des Arts, fondée en 2021 par l’artiste photographe plasticien Gao Bo, est un lieu créé pour les artistes. C’est un lieu de rencontre entre la création et le territoire, en jumelage avec son homologue, l’Espace BoArt Beijing, créé à Pékin en 2008, qui accueille des artistes en résidence.

L’association a pour ambition de devenir un acteur incontournable de l’art contemporain et de la coopération culturelle internationale en Normandie et, en même temps, d’endosser le rôle d’ambassadeur des institutions régionales et nationales pour monter des projets au-delà des frontières.

Un lieu chargé d’histoire : le Pavillon des Jouets, construit en 1920 par les frères Deglos, a une histoire fascinante. Autrefois usine de torréfaction de café, il s’agit de l’une des rares structures à avoir résisté aux bombardements de Vernon en juin 1944. Il est aujourd’hui un témoignage précieux du petit patrimoine industriel du début du XXᵉ siècle, avec sa verrière, sa cheminée d’époque et son architecture de style Eiffel, utilisant un fer forgé spécifique appelé « fer puddlé ».

Le Pavillon des Jouets est aussi un exemple de ce qu’on peut faire pour sauvegarder cette beauté industrielle, en montrant comment transformer une friche industrielle en lieu de vie, de travail et d’accueil plutôt que de la démolir.

La revue Monuments et Sites de l’Eure a sélectionné le Pavillon des Jouets pour son numéro 192 de septembre 2024.

À l’occasion de la thématique 2026 « Patrimoine en danger », le Pavillon des Jouets rappelle son histoire singulière. Ancienne usine de torréfaction construite en 1920 par les frères DEGLOS et lors …

©©Philippe Migeat