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Visite guidée du Phare : du bâtiment à l’artistique, Le Phare – CCN du Havre Normandie, Le Havre

dimanche 20 septembre 2026 · Le Phare - CCN du Havre Normandie · Le Havre

Visite guidée du Phare : du bâtiment à l’artistique, Le Phare – CCN du Havre Normandie, Le Havre

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Phare - CCN du Havre Normandie
Adresse
30 rue des briquetiers, 76600 Le Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h30, 30 pers. max.

Visite guidée du Phare : du bâtiment à l’artistique Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Le Phare – CCN du Havre Normandie Seine-Maritime

Durée 1h30, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Phare ouvre grand ses portes et vous invite à décourvir le lieu sous un nouveau regard.
Explorez l’histoire du bâtiment au coeur des magasins généraux, devenu label Centre chorégraphique national depuis 1993. Découvrez le projet artistique et les métiers qui font vivre ce lieu.

Le Phare – CCN du Havre Normandie 30 rue des briquetiers, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Brindeau Seine-Maritime Normandie 0235262300 https://lephare-ccn.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lephare-ccn.fr/agenda »}] Centre chorégraphique national du Havre Normandie Direction Fouad Boussouf Un lieu pour créer, promouvoir et pratiquer la danse au Havre. ligne de bus 5 : Arrêt « G. Brindeau » ou Gare du Havre à 15 minutes à pied
Le Phare ouvre grand ses portes et vous invite à décourvir le lieu sous un nouveau regard.

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