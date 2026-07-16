Visite guidée du port de commerce de Brest, Pôle social Maritime, Brest

Informations pratiques

Visite guidée du port de commerce de Brest Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Pôle social Maritime Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez de l’intérieur un site essentiel, BrestPort, acteur stratégique du développement maritime, industriel et économique de notre territoire.

Pôle social Maritime 46, quai de la Douane, 29200, Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « agathe.leguillou@brest.port.bzh »}]

BrestPort ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

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