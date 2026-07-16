Visite guidée du port de commerce de Brest, Pôle social Maritime, Brest
samedi 19 septembre 2026 · Pôle social Maritime · Brest
Informations pratiques
Visite guidée du port de commerce de Brest Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Pôle social Maritime Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Découvrez de l’intérieur un site essentiel, BrestPort, acteur stratégique du développement maritime, industriel et économique de notre territoire.
Pôle social Maritime 46, quai de la Douane, 29200, Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « agathe.leguillou@brest.port.bzh »}]
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©Focale Fixe
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