Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay CIAP Parthenay

Parthenay

Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay

CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Découvrez ou redécouvrez le centre historique de Parthenay au travers d’une visite guidée.

Tout public

Départ de la maison du patrimoine CIAP

Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran. .

CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 pah@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay

L’événement Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay Parthenay a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine