Visite guidée du quartier Saint-François, Bassin du Roy, Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Bassin du Roy · Le Havre
Informations pratiques
Visite guidée du quartier Saint-François 19 et 20 septembre Bassin du Roy Seine-Maritime
Durée 1h30, RDV devant la statue de François Ier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Encerclé de bassins, cet ancien quartier portuaire du Havre se caractérise par une reconstruction de style régionaliste. La visite de cet ensemble s’achève à la halle aux poissons dont l’architecture remarquable est signée par Charles Fabre et Jean Le Soudier.
Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.
Bassin du Roy 5 quai de l’Arsenal, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Notre Dame Seine-Maritime Normandie
Encerclé de bassins, cet ancien quartier portuaire du Havre se caractérise par une reconstruction de style régionaliste. La visite de cet ensemble s’achève à la halle aux poissons dont l’architecture…
© PAH – Le Havre Seine Métropole
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