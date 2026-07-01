Visite guidée du quartier Saint-François, Bassin du Roy, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée du quartier Saint-François 19 et 20 septembre Bassin du Roy Seine-Maritime

Durée 1h30, RDV devant la statue de François Ier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Encerclé de bassins, cet ancien quartier portuaire du Havre se caractérise par une reconstruction de style régionaliste. La visite de cet ensemble s’achève à la halle aux poissons dont l’architecture remarquable est signée par Charles Fabre et Jean Le Soudier.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Bassin du Roy 5 quai de l’Arsenal, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Notre Dame Seine-Maritime Normandie

Encerclé de bassins, cet ancien quartier portuaire du Havre se caractérise par une reconstruction de style régionaliste. La visite de cet ensemble s’achève à la halle aux poissons dont l’architecture…

© PAH – Le Havre Seine Métropole