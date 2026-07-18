Visite guidée du rectorat de l’académie de Montpellier, Rectorat de l’académie de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée du rectorat de l’académie de Montpellier 19 et 20 septembre Rectorat de l’académie de Montpellier Hérault

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez un lieu habituellement fermé au public.

Le rectorat vous accueille pour une visite guidée à travers ses trois cours intérieures et ses espaces emblématiques, notamment la salle du conseil, qui célèbre les grandes heures de l’université de Montpellier.

Le parcours retracera l’histoire du palais universitaire, depuis sa construction jusqu’à nos jours.

Rectorat de l’académie de Montpellier 31 rue de l’Université, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 91 47 00 http://www.ac-montpellier.fr [{« type »: « link », « value »: « https://rdv.anct.gouv.fr/org/638xo1/journees-europeennes-du-patrimoine-rectorat-de-l-academie-de-montpellier »}] École d’enseignement supérieur, hôpital municipal, université, aujourd’hui rectorat de l’académie de Montpellier et siège de la région académique Occitanie : le Palais universitaire porte en ses murs la mémoire de plus de cinq cents ans de service public dans l’Écusson, le cœur de Montpellier.

S’il n’a jamais cessé de s’agrandir, de se transformer, pour s’adapter aux nouveaux besoins, aux nouvelles techniques, aux nouveaux usagers, il garde encore de nombreuses traces de son passé.

Dans cette ville de Montpellier qui s’enorgueillit à juste titre de son histoire universitaire et médicale, le Palais universitaire est un bâtiment incontournable pour qui veut comprendre comment l’enseignement et la médecine ont contribué à façonner notre environnement actuel.

Nous vous proposons, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoines, de découvrir ce bâtiment, son histoire, et celles des hommes et des femmes qui y ont étudié, qui y ont souffert et y ont soigné, qui y ont travaillé et y travaillent encore.

A l’ombre du tilleul, arbre remarquable et emblématique du Palais Universitaire, vous aurez l’occasion de voir les cours intérieures, de chercher les marques qui attestent encore de la présence de l’hôpital, mais aussi d’admirer la salle du Conseil et ses tableaux monumentaux, qui commémorent l’installation de l’Université de Montpellier en ces lieux, il y a 135 ans.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, découvrez un lieu habituellement fermé au public !

©Rectorat de l’académie de Montpellier