Visite guidée du Sanctuaire de Notre Dame de Fatima – Église votive de la Libération de Paris, Sanctuaire de Notre Dame de Fatima – Marie Médiatrice, Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Sanctuaire de Notre Dame de Fatima - Marie Médiatrice · Paris
Informations pratiques
Visite guidée du Sanctuaire de Notre Dame de Fatima – Église votive de la Libération de Paris Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Sanctuaire de Notre Dame de Fatima – Marie Médiatrice Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée du Sanctuaire, menée par un bénévole étudiant en histoire.
Découvrir le batiment, son architecture et son histoire mais aussi, et avant tout, sa fonction première de lieu d’accueil de tous les pèlerins et de prière pour tous les parisiens.
Sanctuaire de Notre Dame de Fatima – Marie Médiatrice 48 bis boulevard Sérurier Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France 0140402232 http://www.sanctuairefatima.fr Cette église votive a été érigée par vœu du Cardinal-Archevêque de Paris suite à la Libération et non-destruction de Paris en 1945.
Confié depuis 1988 à la communauté portugaise, le Sanctuaire garde sa vocation de prière pour les parisiens et la ville de Paris. Accès PMR.
Transports:
M11-Porte des Lilas
M7bis-Le Pré-saint-gervais
Tram3b-Hôpital Robert Debré
Visite commentée
©Tiago GOMES, Sanctuaire N-D Fatima
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