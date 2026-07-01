Visite guidée du Service historique de la Défense, Service Historique de la Défense – Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée du Service historique de la Défense 19 et 20 septembre Service Historique de la Défense – Cherbourg Manche

Départs des visites sam à 14h, 15h30 et 17h dim à 11h, 14h, 15h30 et 17h, réservation par téléphone ou sur place, 12 pers. max, présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité, non accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, le Service historique de la Défense à Cherbourg s’associera aux Journées européennes du patrimoine en ouvrant ses portes.

Cet événement est l’occasion de faire connaître à un plus large public le service historique dans son ensemble et plus particulièrement la division de Cherbourg, en ouvrant exceptionnellement ses magasins et ses collections au public. Le service organise des visites guidées de ses locaux et des magasins d’archives autour des fonds patrimoniaux, témoins du passé historique et militaire de Cherbourg. Une exposition sur la préfecture maritime de Cherbourg sera présentée à cette occasion.

Dates, heures et lieu :

Caserne de l’Abbaye, 57, rue de l’Abbaye à Cherbourg-en-Cotentin.

Visites guidées des magasins le samedi à 14h, 15h30 et 17h et le dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h ; sur inscription téléphonique au 02 33 92 65 07 ou sur place (nombre limité à 12 personnes par visite – une pièce d’identité sera exigée pour la visite guidée).

La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Service Historique de la Défense – Cherbourg Caserne de l’Abbaye, 57 rue de l’abbaye, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 02 33 92 65 07 http://servicehistorique.sga.defense.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 92 65 07 »}] L’échelon de Cherbourg du service historique de la Défense regroupe les archives de l’arrondissement maritime situé entre la frontière belge et le Mont-Saint-Michel. Il abrite également une bibliothèque patrimoniale spécialisée en histoire de la Marine. Ouvert à tous, ce service offre les moyens d’effectuer des recherches généalogiques et historiques sur la région maritime depuis la fin de l’Ancien Régime.

© Service historique de la Défense

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, le Service historique de la Défense à Cherbourg s’associera aux Journées européennes du patrimoine en ouvrant ses portes.

© SHD/D. Viola