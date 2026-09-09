Visite guidée du site archéologique – explorez l’atelier de production d’amphores du Mas des Tourelles, Mas des Tourelles, Beaucaire

Informations pratiques

Visite guidée du site archéologique – explorez l’atelier de production d’amphores du Mas des Tourelles 19 et 20 septembre Mas des Tourelles Gard

Gratuité exceptionnelle pour les individuels dans le cadre des Journées du Patrimoine. Se présenter 5 minutes avant le début de la visite à l’accueil du Mas des Tourelles. En cas de mauvais temps, nous nous réservons le droit d’annuler la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Et si vous remontiez le temps pour découvriri un véritable atelier gallo-romain de fabrication d’amphores? Suivez notre guide et plongez au coeur de notre site archéologique exceptionnel.

Au Mas des Tourelles, les vestiges d’un atelier de potiers ont révélé une activité florissante durant l’Antiquité: ici, des milliers d’amphores étaient façonnées et cuites avant d’être remplies de vin et expédiées à travers tout l’Empire romain.

Nous vous dévoilerons les secrets de cette production, des techniques de modelage jusqu’à la cuisson dans d’immenses fours.

Mas des Tourelles 4294 route de Saint-Gilles 30300 Beaucaire Beaucaire 30300 Gard Occitanie 04 66 59 19 72 http://www.tourelles.com https://www.facebook.com/masdestourelles;https://www.instagram.com/masdestourelles/ Il y a 2000 ans, les romains avaient établi une villa gallo-romaine sur le site des Tourelles, dédiée à la production de vins.

Depuis une vingtaine d’années, le Mas des Tourelles abrite une initiative très originale d’archéologie expérimentale: la reconstitution d’une cave gallo-romaine à taille réelle, fonctionnelle pour vinifier des raisins selon les méthodes antiques. Cette entreprise est étroitement liée à la découverte de vestiges archéologiques d’un atelier de production d’amphores, comprenant ses fours de potiers, ainsi qu’à l’engagement passionné d’archéologues. Parking gratuit.

Et si vous remontiez le temps pour découvriri un véritable atelier gallo-romain de fabrication d’amphores? Suivez notre guide et plongez au coeur de notre site archéologique exceptionnel.

© Mas des Tourelles