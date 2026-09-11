Visite guidée du site de Saint-Antoine, Sanctuaire des grottes de Saint-Antoine, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Visite guidée du site de Saint-Antoine 19 et 20 septembre Sanctuaire des grottes de Saint-Antoine Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visites guidées du site de Saint-Antoine, comprenant le sanctuaire, les grottes, l’église et l’hôtellerie, assurées par les frères franciscains.

Rendez-vous à l’abri des pèlerins.

Sanctuaire des grottes de Saint-Antoine 41 Av. Edmond Michelet, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-24-10-60

Visites guidées du site de Saint-Antoine, comprenant le sanctuaire, les grottes, l’église et l’hôtellerie, assurées par les frères franciscains.