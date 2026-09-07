VISITE GUIDEE DU SITE DES DOUVES, LES DOUVES, Veuzain-sur-Loire

Informations pratiques

VISITE GUIDEE DU SITE DES DOUVES 19 et 20 septembre LES DOUVES Loir-et-Cher

ENTREE LIBRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Historique du site des douves (ancien château d’Onzain) :

Le domaine des Douves, d’une superficie de près d’un hectare en centre bourg, occupe l’emplacement d’un ancien château détruit par la célèbre « bande noire » entre 1823 et 1826.

Il subsiste la plate-forme castrale (de 2000m2) entourée de ses douves en eau (d’environ 5000 m2). Un jardin bordée de murs, situé entre les douves et le ruisseau du Cissereau, complètent cet ensemble au charme indescriptible.

Ce site à l’emplacement stratégique, en bords de Loire et à la frontière du blésois et de l’Anjou-Touraine, était déjà très probablement occupé en l’an 1000. Si les archives restent muettes sur cette période, nous savons qu’un imposant château est reconstruit à la fin du XIVe siècle par les frères Hélion et Guillaume de Neillac, proches des rois Charles V et VI. Il reste de cette campagne une partie de la grosse tour maîtresse bâtie au nord de la propriété.

L’autre importante campagne de construction, qui a donné à la plate-forme castrale ses dispositions définitives, est due à Anne de Polignac et son époux Francois II de la Rochefoucault qui mènent de front la reconstruction d’Onzain et de La Rochefoucault (Charentes) durant le deuxième quart du XVIe siècle. Ils ne conservent du château d’Hélion de Neillac que la grosse tour maîtresse, symbole du pouvoir féodal.

Très proches de François 1er, qui séjourna plusieurs fois à Onzain, ils bâtirent un vaste château en « L » dont les deux corps de bâtiment formaient les limites orientales de la plate-forme.

Il subsiste de cette réalisation renaissance le petit pavillon du parc et les soubassements de la chapelle. Les plantations programmées du « jardin des Douves » permettront de mieux visualiser les volumes des bâtiments disparus.

Occupé au XVIIe siècle par Charles de Rostaing qui a de grands projets d’embellissements du château et qui réalise de très importants jardins (allée centrale de plus de 500m), la seigneurie d’onzain est réunie en 1642 à celle voisine de Bury pour former le comté de Rostaing, après accord du roi.

Nous ne savons que peu de choses des travaux réalisés par les différents propriétaires aux XVIIe et XVIIIe siècles. Nous savons cependant qu’au XVIIIe siècle, la famille Perrachon (1720-1753) aurait reçu Voltaire à Onzain. Quoi qu’il en soit ils ont fait réalisé le précieux atlas terrier de la terre d’Onzain (1741), conservé dans les archives municipales.

A la fin de l’Ancien Régime, les propriétaires se succèdent très rapidement : Ambroise Julien Clément de Feuillet, conseiller au parlement de paris (1753-1760), Michel Jean Hugues de Péan ancien gouverneur de Québec (1760-1791), Eugène joseph Foullon d’Écotier ancien intendant de la Guadeloupe et de la Martinique (1791-1817). Le retour de ce dernier vers la Guadeloupe marque le début de la disparition programmée de la terre d’Onzain morcelée dès 1817. Destruction du château et lotissement de nombreuses parcelles s’accélérèrent dans la décennie 1820 et les rues desservant les nouvelles habitations furent créées en 1841. Henri Dubin fit construire la maison occupant le centre de l’îlot des Douves vers 1845.

Enfin, au XXe siècle le domaine connu une certaine renaissance grâce aux soins attentifs et au goût très sur de l’antiquaire Georges Viallet (1958-1997).

LES DOUVES 7 RUE DE L’ECREVISSIERE 41150 ONZAIN Veuzain-sur-Loire 41150 Onzain Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

MIEUX COMPRENDRE L’HISTOIRE DE CE SITE MILLENAIRE

S GRESSE