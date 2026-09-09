Visite guidée du site du Bois Grolleau, Lycée La Providence, Cholet

Informations pratiques

Visite guidée du site du Bois Grolleau Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00 Lycée La Providence Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Après des recherches menées au cours de leur formation des étudiants en BTS Tourisme proposent une visite guidée retraçant l’histoire du bois Grolleau depuis ses origines au 15e siècle jusqu’à aujourd’hui.

Les apprentis guides développeront l’importance de la propriété dans le tissu choletais à travers ses propriétaires, son histoire mouvementée pendant les guerres de Vendée sans oublier les illustres noms qui lui sont associés tels que le général vendéen La Rochejacquelin ou bien encore le philosophe Voltaire.

La visite aura principalement lieu en extérieur afin de profiter du parc du château.

Le site accueille aujourd’hui le lycée La Providence dont les formations initiales étaient liées aux métiers du secrétariat et de la comptabilité. Un exposition sur les outils de la bureautique sera présentée dans une salle du château.

Lycée La Providence 33 avenue Gustave Ferrié 49300 CHOLET Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 75 28 00 Après les recherches menées au cours de leur formation des étudiants en BTS Tourisme proposent une visite guidée retraçant l’histoire du Bois Grolleau depuis ses origines au 15ème siècle jusqu’à aujourd’hui.

Les apprentis guides développeront l’importance de la propriété dans le Choletais à travers ses propriétaires, son histoire mouvementée pendant les guerres de Vendée sans oublier les illustres noms qui lui sont associés tels que le Général vendéen La Rochejacquelin ou bien encore le philosophe Voltaire.

La visite aura principalement lieu en extérieur afin de profiter du parc du château.

Le site accueille aujourd’hui le lycée La Providence dont les formations initiales étaient liées aux métiers du secrétariat et de la comptabilité. Une exposition sur les outils de la bureautique sera présentée dans une salle du château. Parking sur le site du lycée.

Après des recherches menées au cours de leur formation des étudiants en BTS Tourisme proposent une visite guidée retraçant l’histoire du bois Grolleau depuis ses origines au 15e siècle.

©Lycée La Providence