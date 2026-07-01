Visite guidée du site hospitalier Sainte-Anne à Mont-de-Marsan, CHI Mont de Marsan, Site Sainte-Anne, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Visite guidée du site hospitalier Sainte-Anne à Mont-de-Marsan Samedi 19 septembre, 14h00 CHI Mont de Marsan, Site Sainte-Anne Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026

De 14h à 17h, découvrez librement le site Sainte-Anne grâce à un circuit permettant de comprendre son fonctionnement en 1911, date de sa création.

À 15h, une visite guidée du site sera proposée par Vincent Matéos, conservateur du Département des Landes. Elle permettra de revenir sur l’organisation et le fonctionnement de Sainte-Anne en 1911.

Circuit extérieur : départ du bâtiment administratif, puis chapelle, morgue, lingerie, ancien séchoir, et boulangerie.

CHI Mont de Marsan, Site Sainte-Anne 782 Avenue de Nonères, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558051010 https://www.ch-mt-marsan.fr/le-chi/nos-differents-sites/le-site-de-sainte-anne/ L’hôpital Sainte-Anne est un hôpital psychiatrique situé sur la commune de Mont-de-Marsan, dans le département français des Landes.

Samedi 19 septembre 2026