Visite guidée du temple protestant d’Agen, Temple protestant d’Agen, Agen

Informations pratiques

Visite guidée du temple protestant d’Agen 19 et 20 septembre Temple protestant d’Agen Lot-et-Garonne

Visite gratuite. 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite accompagnée du lieu, suivie d’une brève présentation du culte protestant luthéro-réformé.

Temple protestant d’Agen 18 Cours Victor Hugo, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33553661420 https://agen.epudf.org/informations/ Le bâtiment de l’Église protestante Unie d’Agen a 161 ans, et c’est à la fois peu et beaucoup.

Beaucoup car si on contemple l’architecture de ce lieu, elle nous raconte des choses du XIXe siècle qui résonne encore pour nous aujourd’hui, la facade à la fois sobre et explicite : Liberté, égalité, fraternité en son fronton, avec au-dessus l’inscription culte protestant surmontée d’une bible ouverte… Beaucoup si on considère les outrages du temps qui nécessitent quelques travaux pour améliorer le confort des membres de cette Église. Beaucoup toujours lorsqu’on regarde le nombre de générations et la transmission que cela implique.

Peu cependant, si l’on considère la présence des protestants attestée dès le début de la Réforme au sein d’Agen et dans notre belle région. Les protestants avaient leur temple à quelques rues, avant d’être exilés à Boé (le premier temple prostestant d’Agen a été détruit dès le 16e siècle), puis interdits et traqués au fil des siècles à cause de leur foi. Il faudra attendre la Révolution française pour que le protestantisme soit de nouveau toléré. Peu aussi dans notre monde qui connaît assez mal sa propre histoire et qui est tenté d’oublier plutôt que chercher à transmettre.

Il est intéressant de raviver notre mémoire, qu’elle soit collective ou individuelle, pour mieux comprendre d’où vient l’Église protestante unie d’Agen ; il est nécessaire de résister à toute tentation, si contemporaine, de vouloir des réponses simplistes qui opposent les gens et les confessions ; il est temps de réimaginer cette Église pour permettre à chacun de s’y sentir accueilli. Alors, que ce soit pour une visite ou une découverte, les 19-20 septembre, soyez les bienvenus !

Visite accompagnée. Brève présentation du culte protestant luthéro-réformé.

©Pierre BRUEL