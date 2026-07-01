Visite guidée du Tetris, Le Tetris, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée du Tetris Dimanche 20 septembre, 11h00 Le Tetris Seine-Maritime

Durée 1h, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

La salle de musiques actuelles, Le Tetris ouvre ses portes pour vous montrer l’envers du décor et la vie d’un lieu de spectacles à travers des visites commentées. Une heure pour découvrir l’histoire de la salle, ses espaces et son architecture atypique.

Une déambulation qui sera rythmée l’exploration des oeuvres exposées par une série d’artistes normand•es.

Venez explorer tout ce que l’on ne voit pas et rencontrer ceux qui font vivre ce grand bazar !

Retrouvez toute la programmation dans le cadre des Journées du Patrimoine et du Matrimoine sur letetris.fr

Le Tetris 33 Rue du 329ème RI, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Tourneville Seine-Maritime Normandie 33235190038 https://letetris.fr [{« type »: « link », « value »: « https://letetris.fr/agenda/visite-guidee-du-tetris »}] [{« link »: « https://letetris.fr »}] Le Tetris est une salle de spectacles et un lieu de création artistique situé au Havre (76). Il a ouvert ses portes en septembre 2013 au Fort de Tourneville, friche culturelle de 7 hectares.

Composé de deux salles de spectacles de 900 et 200 places, d‘une salle d’exposition et d’un restaurant (la Cantine du Fort), Le Tetris est un lieu modulable et ouvert à tous·tes.

Porté par l’association Papa’s production, le Tetris est dédié au monde large des musiques actuelles. Un lieu de diffusion du spectacle vivant, mais aussi un lieu de vie et de rencontre. Le Tetris propose une offre de concerts dense et diversifiée, accompagne la scène artistique locale et régionale, organise des résidences d’artistes et des actions culturelles.

Le label “Scène de musiques actuelles – SMAC” lui a été attribué en avril 2018 par le Ministère de la Culture. Parking gratuit à l’entrée du Fort de Tourneville (nombre de places limitées)

La salle de musiques actuelles, Le Tetris ouvre ses portes pour vous montrer l’envers du décor et la vie d’un lieu de spectacles à travers des visites commentées. Une heure pour découvrir l’histoire …

©Flora Elie / Le Tetris