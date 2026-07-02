Visite guidée du théâtre à l’italienne, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre à l’italienne 18 et 19 septembre Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

À l’intérieur de ce magnifique théâtre à l’italienne, la salle de spectacle offre un décor fastueux dans les tons rouge et or, en vigueur à cette époque. Un imposant lustre de cristal illumine la coupole ornée des peintures de Georges Clairin, l’un des décorateurs de l’Opéra Garnier. Son architecte, Charles de Lalande, ne nous est pas inconnu non plus, puisqu’il avait précédemment conçu le théâtre de la Renaissance à Paris.

Au programme :

– Façade : les origines et la description architecturale,

– Vestibule ou salle des pas perdus,

– Péristyle,

– Salle de spectacle : architecture, décor, lustre, coupole, cadre de scène, évolution des salles de spectacles,

– Cage de spectacle,

– Dessous de scène,

– Loges modernes des acteurs,

– Avant foyer, loges de l’amiral, foyer.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai de Caligny, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Octeville Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0 805 320 200 »}, {« type »: « link », « value »: « http://encotentin.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ot-cotentin.fr »}]

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