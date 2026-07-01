Visite guidée du Théâtre de la Cité, ThéâtredelaCité, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée du Théâtre de la Cité Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30, 17h00 ThéâtredelaCité Haute-Garonne

Gratuit. Réservation recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Théâtre de La Cité côté coulisses !

ThéâtredelaCité 1 rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0534450505 http://www.theatre-cite.com En 1945, Maurice Sarrazin fonde sa compagnie, Le Grenier de Toulouse, abritée sous une mansarde. Sa troupe, la première née de la décentralisation théâtrale, est reconnu comme Centre dramatique en 1949. Le Théâtre national de Toulouse constitue l’un des premiers maillons de la décentralisation théâtrale. Le Grenier de Toulouse ne sera vraiment implanté dans la ville qu’avec la construction du Théâtre Sorano en 1964. Il est dirigé par Jacques Rosner (1985-1998), Jacques Nichet (1998-2007) puis Laurent Pelly et Agathe Mélinand (2008-2017).

Venez découvrir le Théâtre de La Cité côté coulisses !

TC©TheatredelaCité