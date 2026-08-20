Visite guidée du Théâtre Jean Alary de Carcassonne, Théâtre Jean Alary, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Jean Alary · Carcassonne
Informations pratiques
Visite guidée du Théâtre Jean Alary de Carcassonne 19 et 20 septembre Théâtre Jean Alary Aude
Limité à 20 personnes, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Martine Boone, guide conférencière, vous raconte l’histoire de ce bâtiment Art Déco impressionnant.
Attention le Théâtre n’est pas équipé d’ascenseur
Théâtre Jean Alary 6 Rue Courtejaire, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468253313 https://www.theatre.carcassonne.org [{« type »: « email », « value »: « jep@mairie-carcassonne.fr »}] L’actuel théâtre a été construit en 1933 à l’emplacement de l’ancien théâtre, lui-même installé en 1797 dans l’ancienne église du couvent des Jacobins. En 1874, le propriétaire, M. Courtejaire, en fait don à la ville qui procède à son agrandissement et à son réaménagement. Mais le théâtre se révèle inadapté à l’accroissement du public et aux normes de sécurité. En 1930, la décision est prise de reconstruire le théâtre sur le même emplacement. Le projet est confié aux architectes Raymond Esparseil et Marcel Oudin qui proposent un immeuble résolument moderne, sobre et fonctionnel, caractéristique de l’entre deux guerres. Le chantier dure de 1933 à 1935 ; les décors peints sont réalisés par J. Noël Garrigues et G.L. Jaulmes. Le théâtre occupe l’angle formé par deux rues ; c’est un immeuble de plan massé ; l’intérieur a conservé telles quelles ses dispositions d’origine : hall d’entrée, salon de l’étage, décors peints, sols, rampes d’escalier, salle à l’italienne.
Martine Boone, guide conférencière, vous raconte l’histoire de ce bâtiment Art Déco impressionnant.
©mairie de carcassonne
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