Visite guidée du théâtre Le Normandy, Le Normandy, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre Le Normandy 19 et 20 septembre Le Normandy Seine-Maritime

Durée 1h00, 2€, gratuit <12 ans, 20 pers. max, non accessible aux PMR. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T13:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 - 2026-09-20T11:15:00+02:00

Visites guidées du Théâtre Le Normandy sur trois axes : Histoire, Culture et Patrimoine.

Monument labellisé par le Ministère de la Culture : Architecture Contemporaine remarquable (ACR)

Le Normandy 387 rue Aristide Briand, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Acacias Seine-Maritime Normandie 0277006003 https://theatrelenormandy.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 36 00 68 35 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-du-normandy/evenements/journee-du-patrimoine-dimanche-20-septembre »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-du-normandy/evenements/les-journees-du-patrimoine »}] Ligne de Bus n°2 Chrono’LiA

Visites guidées du Théâtre Le Normandy sur trois axes : Histoire, Culture et Patrimoine.

Théâtre Le Normandy