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Visite guidée du théâtre Le Normandy, Le Normandy, Le Havre

samedi 19 septembre 2026 · Le Normandy · Le Havre

Visite guidée du théâtre Le Normandy, Le Normandy, Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Normandy
Adresse
387 rue Aristide Briand, 76600 Le Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h00, 2€, gratuit <12 ans, 20 pers. max, non accessible aux PMR.

Visite guidée du théâtre Le Normandy 19 et 20 septembre Le Normandy Seine-Maritime

Durée 1h00, 2€, gratuit <12 ans, 20 pers. max, non accessible aux PMR. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T13:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 - 2026-09-20T11:15:00+02:00

Visites guidées du Théâtre Le Normandy sur trois axes : Histoire, Culture et Patrimoine.
Monument labellisé par le Ministère de la Culture : Architecture Contemporaine remarquable (ACR)

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Visites guidées du Théâtre Le Normandy sur trois axes : Histoire, Culture et Patrimoine.

Théâtre Le Normandy

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