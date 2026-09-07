Visite guidée du théâtre municipal Raymond Devos et de ses coulisses, Théâtre municipal Raymond Devos, Tourcoing

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre municipal Raymond Devos et de ses coulisses Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre municipal Raymond Devos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visite guidée du théâtre municipal Raymond Devos et de ses coulisses

Par le régisseur du théâtre

Samedi à 10h et à 11h (durée : 1h)

Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

Théâtre municipal Raymond Devos 1 Place du Théâtre, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0320268634 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-theatre-municipal-Raymond-Devos [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}] À deux pas du centre-ville, le théâtre municipal Raymond Devos offre une programmation de concerts (opérette, variété, musique de chambre, comédies musicales…), théâtre, danse… associant également les jeunes talents. De nombreux artistes de variétés viennent également s’y produire. Le théâtre demeure le lieu d’accueil privilégié pour les concerts et productions de l’Atelier Lyrique et les représentations théâtrales de la Virgule. Métro, tramway et bus : arrêts Tourcoing centre, Station V’Lille : Tourcoing théâtre. Parking rue Leverrier et sur la Place du Théâtre

Visite guidée du théâtre municipal Raymond Devos et de ses coulisses

© DR