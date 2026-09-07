Visite guidée du théâtre municipal Raymond Devos et de ses coulisses, Théâtre municipal Raymond Devos, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre municipal Raymond Devos · Tourcoing
Informations pratiques
Visite guidée du théâtre municipal Raymond Devos et de ses coulisses Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre municipal Raymond Devos Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Visite guidée du théâtre municipal Raymond Devos et de ses coulisses
Par le régisseur du théâtre
Samedi à 10h et à 11h (durée : 1h)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
Théâtre municipal Raymond Devos 1 Place du Théâtre, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0320268634 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-theatre-municipal-Raymond-Devos [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}] À deux pas du centre-ville, le théâtre municipal Raymond Devos offre une programmation de concerts (opérette, variété, musique de chambre, comédies musicales…), théâtre, danse… associant également les jeunes talents. De nombreux artistes de variétés viennent également s’y produire. Le théâtre demeure le lieu d’accueil privilégié pour les concerts et productions de l’Atelier Lyrique et les représentations théâtrales de la Virgule. Métro, tramway et bus : arrêts Tourcoing centre, Station V’Lille : Tourcoing théâtre. Parking rue Leverrier et sur la Place du Théâtre
Visite guidée du théâtre municipal Raymond Devos et de ses coulisses
© DR
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