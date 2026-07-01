AGENDA · Alençon
Visite guidée du tribunal de commerce, Tribunal de commerce, Alençon
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal de commerce · Alençon
Informations pratiques
Visite guidée du tribunal de commerce Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Tribunal de commerce Orne
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Visite guidée du tribunal de commerce d’Alençon
Tribunal de commerce 6 rue du Bercail, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 06 19 07 47 14 Tribunal de commerce depuis 1710
Visite guidée du tribunal de commerce d’Alençon
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