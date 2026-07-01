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AGENDA · Alençon

Visite guidée du tribunal de commerce, Tribunal de commerce, Alençon

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal de commerce · Alençon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tribunal de commerce
Adresse
6 rue du Bercail, 61000 Alençon
Ville
61000 Alençon
Département
Orne
Tarif
Durée 30 min.

Visite guidée du tribunal de commerce Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Tribunal de commerce Orne

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée du tribunal de commerce d’Alençon

Tribunal de commerce 6 rue du Bercail, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 06 19 07 47 14 Tribunal de commerce depuis 1710
Visite guidée du tribunal de commerce d’Alençon

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