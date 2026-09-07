Visite guidée du tribunal judiciaire, Tribunal judiciaire de Bergerac, Bergerac
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Bergerac
Informations pratiques
Visite guidée du tribunal judiciaire Samedi 19 septembre, 10h00 Tribunal judiciaire de Bergerac Dordogne
Gratuit. Limité à 15 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Visite guidée du tribunal judiciaire de Bergerac, menée par un magistrat du parquet, qui vous fera découvrir le fonctionnement et les coulisses de l’institution judiciaire.
Tribunal judiciaire de Bergerac Place du palais, 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05.53.74.40.00 L’activité du tribunal judiciaire de Bergerac est répartie sur deux sites, distant de 100 mètres (2 minutes à pied).
1. Le Palais République, situé Place de la République, 24 100 BERGERAC. S’y trouvent principalement la chaîne pénale, le bureau d’aide juridictionnelle et l’accueil (aussi appelé Service d’Accueil Unique du Justiciable).
2. Le Palais des Carmes, situé 6 bis rue des Carmes, 24 100 BERGERAC. S’y trouvent les services civils.
Des audiences et réunions sont organisées dans les 2 bâtiments et il faut se référer à la convocation pour savoir dans quel bâtiment se rendre. En cas d’erreur, les agents de la sécurité pourront réorienter vers la bonne direction. Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Visite guidée par un magistrat du parquet, affecté au tribunal judiciaire de Bergerac.
©AM
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