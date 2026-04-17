Visite guidée du tunnel Sainte-Marie, Tunnel Sainte-Marie, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée du tunnel Sainte-Marie 19 et 20 septembre Tunnel Sainte-Marie Seine-Maritime

Départs des visites toutes les 30 min, 16 pers. max, 4€, gratuit <10 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite des 250m du Tunnel Sainte-Marie, explication de son histoire, de son architecture et son rôle important dans les jonctions entre la ville basse et haute du Havre.

Traverser l’intégralité du tunnel et visite du Trolleybus du Havre VETRA VBRh de 1951 accompagné d’un guide.

Présence également de véhicules militaires, permettant des baptêmes et le transport vers d’autres destinations (tarif sur place).

Tunnel Sainte-Marie 2 impasse Berlioz, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Sainte-Marie Seine-Maritime Normandie http://www.asph-asso.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.asph-asso.fr/billetterietunnelsainte-marie »}] Tunnel construit en 1895, il servit au passage de motrice motorisé aidé par câble, aussi appelé Tramway-Funiculaire.

Plus tard, des tramway électrique l’ont empruntés jusqu’à la guerre où il a été réquisitionné par l’armée allemande.

Non entretenu, il fut utilisé comme dépôt par la police dans les années 80, il est désormais fermé et ceci depuis plus de 30ans.

Visite des 250m du Tunnel Sainte-Marie, explication de son histoire, de son architecture et son rôle important dans les jonctions entre la ville basse et haute du Havre.

©ASPH