AGENDA · Saint-Jean-de-Fos
Visite guidée du vieux village de Saint-Jean-de-Fos, Place de la Mairie, Saint-Jean-de-Fos
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · Saint-Jean-de-Fos
Informations pratiques
Visite guidée du vieux village de Saint-Jean-de-Fos Samedi 19 septembre, 10h00 Place de la Mairie Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Visite du vieux village guidée par des membres de l’Association loPicart.
Boucle à partir de la place de la Mairie, voir détails sur le plan.
Place de la Mairie 34150 Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie
Visite du vieux village guidée par des membres de l’Association loPicart.
©loPicart
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