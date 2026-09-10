Visite guidée du vieux village de Saint-Jean-de-Fos, Place de la Mairie, Saint-Jean-de-Fos

Informations pratiques

Visite guidée du vieux village de Saint-Jean-de-Fos Samedi 19 septembre, 10h00 Place de la Mairie Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Visite du vieux village guidée par des membres de l’Association loPicart.

Boucle à partir de la place de la Mairie, voir détails sur le plan.

Place de la Mairie 34150 Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

Visite du vieux village guidée par des membres de l’Association loPicart.

©loPicart