UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-de-Fos

Visite guidée du vieux village de Saint-Jean-de-Fos, Place de la Mairie, Saint-Jean-de-Fos

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · Saint-Jean-de-Fos

Visite guidée du vieux village de Saint-Jean-de-Fos, Place de la Mairie, Saint-Jean-de-Fos

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
34150 Saint-Jean-de-Fos
Ville
34150 Saint-Jean-de-Fos
Département
Hérault
Tarif
Gratuit.

Visite guidée du vieux village de Saint-Jean-de-Fos Samedi 19 septembre, 10h00 Place de la Mairie Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Visite du vieux village guidée par des membres de l’Association loPicart.
Boucle à partir de la place de la Mairie, voir détails sur le plan.

Place de la Mairie 34150 Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie
Visite du vieux village guidée par des membres de l’Association loPicart.

©loPicart

À voir aussi à Saint-Jean-de-Fos (Hérault)