Visite guidée du village de Creysse, Village de Creysse, Creysse
samedi 19 septembre 2026 · Village de Creysse · Creysse
Informations pratiques
Visite guidée du village de Creysse Samedi 19 septembre, 15h00 Village de Creysse Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Visite guidée du village de Creysse
Les bénévoles de l’association Autour du Cacrey, dédiée à la préservation du patrimoine local, vous proposent une visite guidée du village de Creysse.
Pendant environ 1h30, découvrez les principaux sites du village à travers des commentaires historiques, architecturaux et urbanistiques : l’église du XIIᵉ siècle, les deux châteaux des XIIᵉ et XVIIᵉ siècles, les remparts du XIIᵉ siècle, le moulin restauré du XVIIᵉ siècle, l’ancienne rue commerçante du XVᵉ au XIXᵉ siècle, la halle du XVIIᵉ siècle et le barri.
Village de Creysse 46600 Creysse Creysse 46600 Lot Occitanie 06 95 31 21 03 Situé sur les rives de la Dordogne dans le département du Lot, le village de Creysse est une ancienne place forte de la vicomté de Turenne, bénéficiant d’un patrimoine remarquable datant des XIIe, XVe et XVIIe siècles. Grâce à son emplacement stratégique sur un éperon rocheux entre les berges de la Dordogne et le ruisseau du Cacrey, il était une forteresse redoutable au Moyen Âge. Parking gratuit.
Visite guidée du village deCreysse (46) par les bénévoles de l’association « Autour du Cacrey », dédiée au patrimoine du village. D’une durée de 1h30 environ, vous aurez les commentaires historiques, :…
© autour du cacrey
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