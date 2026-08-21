AGENDA · Mesnières-en-Bray
Visite guidée du village, Mairie, Mesnières-en-Bray
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie · Mesnières-en-Bray
Informations pratiques
Visite guidée du village Dimanche 20 septembre, 10h30 Mairie Seine-Maritime
Durée 1h30, RDV mairie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite guidée du Village, rendez-vous devant la mairie
Mairie Place de la mairie, 76270 Mesnières-en-Bray Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie
Visite guidée du Village, rendez-vous devant la mairie
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