UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mesnières-en-Bray

Visite guidée du village, Mairie, Mesnières-en-Bray

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie · Mesnières-en-Bray

Visite guidée du village, Mairie, Mesnières-en-Bray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
Place de la mairie, 76270 Mesnières-en-Bray
Ville
76270 Mesnières-en-Bray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h30, RDV mairie.

Visite guidée du village Dimanche 20 septembre, 10h30 Mairie Seine-Maritime

Durée 1h30, RDV mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée du Village, rendez-vous devant la mairie

Mairie Place de la mairie, 76270 Mesnières-en-Bray Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie
Visite guidée du Village, rendez-vous devant la mairie

©

À voir aussi à Mesnières-en-Bray (Seine-Maritime)