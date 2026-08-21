Visite guidée du village, Mairie, Mesnières-en-Bray

Informations pratiques

Visite guidée du village Dimanche 20 septembre, 10h30 Mairie Seine-Maritime

Durée 1h30, RDV mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée du Village, rendez-vous devant la mairie

Mairie Place de la mairie, 76270 Mesnières-en-Bray Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie

Visite guidée du Village, rendez-vous devant la mairie

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