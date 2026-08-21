Visite guidée : présentation architecturale et visite du château, Château de Mesnières, Mesnières-en-Bray

Informations pratiques

Visite guidée : présentation architecturale et visite du château 19 et 20 septembre Château de Mesnières Seine-Maritime

4€, gratuit enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Présentation architecturale du Château animée par M. Philippe JEULIN, historien local, suivi de la visite guidée du Château.

Château de Mesnières Château, 76270 Mesnières-en-Bray Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie 02 35 93 10 04 http://www.chateau-mesnieres-76.com Véritable joyau de la Renaissance, le Château de Mesnières est bien plus qu’un simple monument historique, c’est un lieu vivant où se conjuguent patrimoine, formation, accueil et découverte. Implanté au cœur du village de Mesnières-en-Bray, labellisé « Quatre fleurs » au niveau national, il bénéficie d’un environnement naturel et paysager remarquable.

Au sein d’un domaine de plus de 20 hectares, le château accueille tout au long de l’année élèves, visiteurs et groupes dans un cadre architectural et naturel d’exception.

Il propose des solutions d’hébergement, de restauration ainsi que la location d’espaces adaptés à l’organisation de séminaires, événements professionnels, séjours de groupes et réceptions privées. Entre histoire, nature et convivialité, le Château de Mesnières offre une expérience unique au cœur du Pays de Bray. Le Château de Mesnières est situé à Mesnières-en-Bray, en Seine-Maritime, au cœur du Pays de Bray. Le site est facilement accessible en voiture et dispose de plusieurs espaces de stationnement permettant d’accueillir voitures, autocars et véhicules de groupes.

Idéalement situé, le domaine se trouve à environ 2 heures de Paris, 45 minutes de Rouen, 30 minutes de Dieppe, 35 minutes du Tréport et 45 minutes d’Yvetot, ce qui en fait un lieu central et facilement accessible depuis les principaux pôles de la région.

Les gares les plus proches sont Serqueux, Rouen, Amiens et Dieppe. Des liaisons en bus desservent quotidiennement Mesnières-en-Bray depuis ces gares, facilitant ainsi l’accès au site pour les visiteurs et les groupes.

Présentation architecturale du Château animée par M. Philippe JEULIN, historien local, suivi de la visite guidée du Château.

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