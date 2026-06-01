Visite guidée du voilier « Le loup rouge », Port Chantereyne, Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée du voilier « Le loup rouge » 19 et 20 septembre Port Chantereyne Manche

Ponton J.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

VISITE DE LE LOUP ROUGE

Voilier de course-croisiere fabriqué à Cherbourg aux CMN en 1963

Port Chantereyne Port Chantereyne, 50115 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50115 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 06 65 08 10 14 http://www.le-loup-rouge.fr/ https://www.facebook.com/groups/lelouprouge MAÏCA un Océan Racer 37 conçu par le cabinet d’architecture navale britannique John ILLINGWORTH & Angus PRIMROSE en 1958,

construit par les chantiers Cherbourgeois CMN

(Chantiers Mécanique de Normandie), spécialisés en

construction navale et dotés de brevets et de

procédés développés en aéronautique.

Une construction ingenieuse, parfaitement adaptée

à la production de petites séries.

Elle consistait à réaliser séparément différentes

parties du bateau, telles que le tableau, la voûte,

l’étambot, la quille, la contre-étrave et l’étrave, qui

étaient ensuite assemblées à la coque. Cette denière

était produite sur un mannequin à partir de collages

de bandes d’acajou (trois plis).

Le montage des membrures, varangues, bauquières,

cloisons et aménagements intérieurs suivait, avant

la pose du pont. Bateau a quai ponton J.

VISITE DE LE LOUP ROUGE

LE LOUP ROUGE©