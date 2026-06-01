Visite guidée du voilier « Le loup rouge », Port Chantereyne, Cherbourg-en-Cotentin
Visite guidée du voilier « Le loup rouge », Port Chantereyne, Cherbourg-en-Cotentin samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée du voilier « Le loup rouge » 19 et 20 septembre Port Chantereyne Manche
Ponton J.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
VISITE DE LE LOUP ROUGE
Voilier de course-croisiere fabriqué à Cherbourg aux CMN en 1963
Port Chantereyne Port Chantereyne, 50115 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50115 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 06 65 08 10 14 http://www.le-loup-rouge.fr/ https://www.facebook.com/groups/lelouprouge MAÏCA un Océan Racer 37 conçu par le cabinet d’architecture navale britannique John ILLINGWORTH & Angus PRIMROSE en 1958,
construit par les chantiers Cherbourgeois CMN
(Chantiers Mécanique de Normandie), spécialisés en
construction navale et dotés de brevets et de
procédés développés en aéronautique.
Une construction ingenieuse, parfaitement adaptée
à la production de petites séries.
Elle consistait à réaliser séparément différentes
parties du bateau, telles que le tableau, la voûte,
l’étambot, la quille, la contre-étrave et l’étrave, qui
étaient ensuite assemblées à la coque. Cette denière
était produite sur un mannequin à partir de collages
de bandes d’acajou (trois plis).
Le montage des membrures, varangues, bauquières,
cloisons et aménagements intérieurs suivait, avant
la pose du pont. Bateau a quai ponton J.
VISITE DE LE LOUP ROUGE
LE LOUP ROUGE©
À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)
- Visite guidée d’un jardin urbain aux multiples facettes, Le jardin chou, Cherbourg-en-Cotentin 5 juin 2026
- 2 concerts de Jazz en une soirée Rue des Mouettes Cherbourg-en-Cotentin 5 juin 2026
- Concert Big Band Théâtre des Miroirs Cherbourg-en-Cotentin 5 juin 2026
- Concert Big Band Théâtre des Miroirs Cherbourg-en-Cotentin 5 juin 2026
- Concert Sakina Abdou (saxophone solo)/duo Bruno Ruder (piano) Yoann Loustalot (trompette) Rue des Mouettes Cherbourg-en-Cotentin 5 juin 2026