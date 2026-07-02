Visite guidée du Volcan, scène nationale du Havre, Le Volcan, scène nationale du Havre, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée du Volcan, scène nationale du Havre Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h45 Le Volcan, scène nationale du Havre Seine-Maritime

Durée 45 min, réservation à partir du 5/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine, découvrez ce qui se cache sous la coque de béton du Volcan. La grande salle, mais aussi les espaces techniques, les loges… vous sont ouverts dans un parcours qui vous réserve des surprises et vous permet d’en apprendre plus sur le bâtiment d’Oscar Niemeyer et son histoire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Toute l’équipe du Volcan se mobilise pour vous accueillir, vous raconter Le Volcan et ses secrets…

Le Volcan, scène nationale du Havre 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie 0235191020 https://www.levolcan.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.levolcan.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 19 10 20 »}] Le Volcan est aujourd’hui une des plus importantes scènes nationales en France. C’est un lieu de production et de diffusion artistique de référence nationale dans le domaine du théâtre, des musiques, de la danse, du cirque, des nouvelles esthétiques, des nouvelles images et des arts numériques. L’ensemble abrite deux salles de spectacles. L’architecte du Volcan est Oscar Niemeyer.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine, découvrez ce qui se cache sous la coque de béton du Volcan. La grande salle, mais aussi les espaces techniques, les loges… vous …

© Arnaud Bertereau Agence Mona