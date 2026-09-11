Visite guidée d’un atelier d’horlogerie spécialisé en réparation d’horloges, pendules, pendulettes et montres anciennes., Atelier Horlogers Lyonnais, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée d’un atelier d’horlogerie spécialisé en réparation d’horloges, pendules, pendulettes et montres anciennes. 19 et 20 septembre Atelier Horlogers Lyonnais Rhône

Visites avec quota de 6 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite d’environ 60 minutes (sur inscription)

Présentation du métier d’horloger réparateur (25min)

En naviguant dans l’atelier, nous vous montrerons les différentes étapes avec les outils et machines nécessaires à la réparation d’horloges et pendules anciennes.

Démontage

Nettoyage & ravivage

Correction des usures mécaniques et défauts

Remontage & lubrification

Mise en test & réglage

Histoire de l’horlogerie autour des mécanismes en réparation à l’atelier (35min)

En regroupant les mécanismes par « famille », nous vous raconterons leur histoire ainsi que les évolutions techniques notables.

Horloge Comtoise (aussi appelée Franc-comtoise, Horloge au coq, Horloge de parquet…) ;

Pendule de cheminée (mouvement de Paris) ;

Œil de bœuf ou Morbier ;

Coucou ou Forêt Noire ;

Pendulette d’officier ou pendulette de voyage ;

Carillon ;

Montre gousset ;

ainsi que … (en fonction des mécanismes actuellement en réparation).

Atelier Horlogers Lyonnais 19 rue barrème 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0487774572 https://horlogers-lyonnais.fr/ https://www.instagram.com/horlogerslyonnais;https://www.facebook.com/people/Horlogers-Lyonnais/61575118861152/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/horlogers-lyonnais-jep-2026 »}] Atelier d’horlogerie ancienne spécialisé dans la réparation et restauration d’horloges, pendules et pendulettes mécanique.

Crée en 2024 par Robin Putinier & Sébastien Lucchetti après plus de 10 années d’expériences commune en tant qu’horloger rhabilleur chez L’horloger de la Croix-Rousse.

En tant que commerce de quartier, nous effectuons également des changements de piles, petites interventions sur montre, réparation de « pendule de cuisine » … Accessible PMR

Bus C1, C5, C6, C23, 27 et 38 à proximité

Métro A (Foch) à 11min à pied.

Visite d’environ 60 minutes (sur inscription)

©Horlogers Lyonnais