Visite guidée d’un atelier d’horlogerie spécialisé en réparation d’horloges, pendules, pendulettes et montres anciennes., Atelier Horlogers Lyonnais, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Horlogers Lyonnais · Lyon
Informations pratiques
Visite guidée d’un atelier d’horlogerie spécialisé en réparation d’horloges, pendules, pendulettes et montres anciennes. 19 et 20 septembre Atelier Horlogers Lyonnais Rhône
Visites avec quota de 6 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite d’environ 60 minutes (sur inscription)
Présentation du métier d’horloger réparateur (25min)
En naviguant dans l’atelier, nous vous montrerons les différentes étapes avec les outils et machines nécessaires à la réparation d’horloges et pendules anciennes.
- Démontage
- Nettoyage & ravivage
- Correction des usures mécaniques et défauts
- Remontage & lubrification
- Mise en test & réglage
Histoire de l’horlogerie autour des mécanismes en réparation à l’atelier (35min)
En regroupant les mécanismes par « famille », nous vous raconterons leur histoire ainsi que les évolutions techniques notables.
- Horloge Comtoise (aussi appelée Franc-comtoise, Horloge au coq, Horloge de parquet…) ;
- Pendule de cheminée (mouvement de Paris) ;
- Œil de bœuf ou Morbier ;
- Coucou ou Forêt Noire ;
- Pendulette d’officier ou pendulette de voyage ;
- Carillon ;
- Montre gousset ;
- ainsi que … (en fonction des mécanismes actuellement en réparation).
Atelier Horlogers Lyonnais 19 rue barrème 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0487774572 https://horlogers-lyonnais.fr/ https://www.instagram.com/horlogerslyonnais;https://www.facebook.com/people/Horlogers-Lyonnais/61575118861152/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/horlogers-lyonnais-jep-2026 »}] Atelier d’horlogerie ancienne spécialisé dans la réparation et restauration d’horloges, pendules et pendulettes mécanique.
Crée en 2024 par Robin Putinier & Sébastien Lucchetti après plus de 10 années d’expériences commune en tant qu’horloger rhabilleur chez L’horloger de la Croix-Rousse.
En tant que commerce de quartier, nous effectuons également des changements de piles, petites interventions sur montre, réparation de « pendule de cuisine » … Accessible PMR
Bus C1, C5, C6, C23, 27 et 38 à proximité
Métro A (Foch) à 11min à pied.
Visite d’environ 60 minutes (sur inscription)
©Horlogers Lyonnais
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