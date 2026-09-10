Visite guidée d’un auditoire de 1561 et de ses cachots, Ancien Auditoire, Joinville

Informations pratiques

Visite guidée d’un auditoire de 1561 et de ses cachots 19 et 20 septembre Ancien Auditoire Haute-Marne

Adulte : 2€. Moins de 18 ans : Gratuit. Groupes limités à 19 personnes. Bâtiment inaccessible en fauteuil roulant (nombreux escaliers). Accès : proche de la mairie. Départ des visites : toutes les 45 minutes (peut varier en fonction de l’affluence).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le lieu où le bailli administrait la justice dans la principauté. Seront présentés d’anciens cachots et des reconstitutions avec 100 personnages costumés.

L’association « Sauvegarde du Patrimoine de Joinville » vous guidera le long de cette visite, qui débute par les parties historiques conservées du bâtiment, passant par la cuisine du geôlier et avançant à travers les prisons, pour arriver à la reconstitution du « barreau ».

Après cette présentation de la justice sous l’Ancien Régime, la visite continue par l’évocation de l’histoire de la ville de Joinville et de ses seigneurs.

Un voyage commence à travers des maquettes et reconstitutions grandeur nature, pour finir dans les combles du bâtiment où trône une horloge monumentale entre de majestueuses poutres de chêne.

Ancien Auditoire 17 rue de l’Auditoire, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est http://www.auditoire-joinville.fr Le tribunal du Bailliage a été construit en 1561 par François de Guise pour administrer la haute justice dans sa principauté de Joinville. L’édifice présente une maquette de la ville, ainsi que des reconstitutions grandeur nature de l’histoire de la ville et de ses seigneurs. Stationnement en ville à proximité du bâtiment (proche mairie). Bâtiment inaccessible en fauteuil roulant (nombreux escaliers).

Découvrez le lieu ou le bailli administrait la justice dans la principauté. Seront présentés anciens cachots et reconstitutions, dont 100 personnages costumés.

Laurent Noroy