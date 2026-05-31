Visite guidée d’un parc pittoresque, labellisé Jardin remarquable, Les Jardins suspendus, Cohons

Visite guidée d’un parc pittoresque, labellisé Jardin remarquable 19 et 20 septembre Les Jardins suspendus Haute-Marne

3€/ personne, gratuit moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre et visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h30.

2 expositions :

– Clément Gy, « Arbres en paroles » de 12 panneaux sur autant d’arbres emblématiques du parc national des forêts proposés sur le mur d’enceinte vers l’accueil.

– Apo plasticienne, « Fragments du vivant », révélation de la beauté cachée du vivant, au gré d’installations au sentier du pont.

Les Jardins suspendus Route de Bourg, 52600 Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est 03 25 84 79 44 http://www.jardin-cohons.fr À partir de 1775, Nicolas Daguin, notable langrois, crée son jardin en terrasses, propriété de plus d’un ha, accrochée à flanc de coteau sur le revers du plateau de Langres. Des kilomètres de murs de pierre sèche, certains de 6 m de haut, soutiennent les terrasses vivrières où sont cultivés fruits, légumes et vigne. Le jardin est agrémenté de plusieurs « fabriques pittoresques » qui forment des belvédères dominant la vallée.

En 1808, il agrandit son domaine de 8 ha supplémentaires provenant de l’ancienne forêt de l’Évêque qu’il entoure de hauts murs et où il érige d’autres fabriques de pierre sèche dont un imposant belvédère de pierre, appelé escargot. L’ensemble s’appelle dès lors le Clos de la Roche.

En 1808, François Bertrand, ami de Daguin, acquiert les 5,5 ha restant de la forêt de l’évêque, et y crée son parc pittoresque à fabriques et jardin en terrasses. Dès 1815, il y érige un monumental escargot de pierre sèche, le Mastaba, puis ses héritiers feront de même avec le plus emblématique des trois escargots des Jardins suspendus : le grand escargot circulaire, 16 m de diamètre pour 5 m de haut. En 1863, Fernand Jacquinot, petit-fils de François Bertrand, réunit les deux parcs et jardins qui resteront dans la famille, aujourd’hui Parizot, jusqu’à nos jours. Accès depuis RD 974 ou le village de Cohons.

Visite libre et visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h30.

©sylvieBaudot