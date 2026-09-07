Visite guidée d’une cabine de projection de cinéma, Le Prisme, Migennes

Informations pratiques

Visite guidée d’une cabine de projection de cinéma Samedi 19 septembre, 09h00, 09h45, 10h30, 11h15 Le Prisme Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Que se passe-t-il derrière l’écran ? Poussez la porte de la cabine de projection du Cinéma Le Prisme et découvrez les coulisses techniques de la projection cinématographique. De l’image enregistrée à l’image projetée, cette visite permet de comprendre les équipements et les gestes qui donnent vie aux films sur grand écran. Une plongée dans un univers où lumière, image et technique se rencontrent, en écho au thème du patrimoine de la photographie.

Le Prisme 11 Rue Pierre et Marie Curie, 89400 Migennes, France Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386621691 http://cine-migennes.fr

Que se passe-t-il derrière l’écran ? Poussez la porte de la cabine de projection du Cinéma Le Prisme et découvrez les coulisses techniques de la projection cinématographique. De l’image enregistrée à…

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