Visite guidée d’une machine à laver de métro, Machine à laver le métro – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Machine à laver le métro - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Paris

Informations pratiques

Visite guidée d’une machine à laver de métro Samedi 19 septembre, 08h00 Machine à laver le métro – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir une machine à laver qui dévoilera tous ses secrets pour comprendre les coulisses et l’entretien des métros qui contribue chaque jour au confort des voyageurs.

A partir de 10 ans

Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

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Visite commentée d’une machine à laver le métro

© RATP