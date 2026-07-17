Visite guidée : Écoquartier Danube, Tour Elithis, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée : Écoquartier Danube Samedi 19 septembre, 16h00 Tour Elithis Collectivité européenne d’Alsace

Réservation obligatoire. RDV devant l’entrée de la Tour Elithis côté arrêt tram Winston Churchill.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’écoquartier Danube avec l’une de nos médiatrices !

Conçu dans une démarche d’urbanisme durable, ce nouveau quartier a constitué un terrain d’expérimentation pour différents projets d’habitat écologique, dont 6 projets d’habitat participatif. Techniques et modalités de construction innovante, dynamiques citoyennes et mobilités douces sont au programme de ce parcours.

Tour Elithis 16 rue Edmond Michelet 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Esplanade Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://jep26elithis.eventbrite.fr »}]

Venez découvrir l’écoquartier Danube avec l’une de nos médiatrices !

Marie-Séverine Pillon – Ville et Eurométropole de Strasbourg