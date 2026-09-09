Visite guidée en continu d’une église romane fortifiée du XIIe siècle, Église Sainte-Croix, Lorry-Mardigny

Informations pratiques

Visite guidée en continu d’une église romane fortifiée du XIIe siècle 19 et 20 septembre Église Sainte-Croix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée en continu de l’église Sainte-Croix à Lorry.

Dimanche : dernier départ des visites à 16h15, en raison du concert-spectacle qui aura lieu dans l’église à 17h 30.

Église Sainte-Croix 61 rue Notre-Dame, 57420 Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny 57420 Moselle Grand Est 06 47 33 29 07 – 03 87 69 90 08 http://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/ https://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/leglise-sainte-croix-lorry/ [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/concierto-aperitivo-en-una-iglesia-romanica-fortificada-del-siglo-xii »}] L’église de Lorry-Mardigny est une église romane des XIIe et XIIIe siècles, pour ses parties les plus anciennes. Elle a été fortifiée aux XIVe et XVIe siècles, puis remaniée au XIXe siècle.

Les trois nefs correspondent chacune à une époque différente, et la tour carrée date du XIIe siècle. Des éléments défensifs sont visibles : canonnières, fenêtres de guet. Les peintures murales datent du début du XXe siècle et l’orgue, classé, date de 1910.

L’église Sainte-Croix est classée au titre des Monuments historiques depuis 1889. Parking derrière l’église.

Visites guidées en continu de l’église Sainte-Croix à Lorry.

© AM Dufour