Visite guidée en mode Premier empire, Les Catacombes de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite guidée en mode Premier empire Samedi 19 septembre, 19h30 Les Catacombes de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Visite guidée « en mode Premier empire »

Ouvertes au public le 1er juillet 1809, sous le premier Empire, les Catacombes de Paris offrent aux visiteurs une promenade intemporelle, au décor macabre et romantique. Cette visite vous propose d’effectuer le parcours en compagnie d’un guide qui semble tout droit sorti de cette époque.

Les Catacombes de Paris 1 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Paris Île-de-France https://www.catacombes.paris.fr https://www.facebook.com/CatacombesParisOff;https://www.instagram.com/catacombesdeparis_officiel/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-15 »}] Accès par le métro (ligne 4 et 6 : Station Denfert-Rochereau) et par le RER B

Visite guidée « en mode Premier empire »

© Nicolas Borel